Арифметика министра Карпунова. Глава областного Минздрава стал звездой передачи «Человек и закон»

В минувшую пятницу, 8.09.2017 г., в очередном выпуске телепередачи «Человек и закон» был показан сюжет о героических буднях заведующего Рочегдской больницы Алексее Кордумове. Комментарий к ситуации в районном здравоохранении Архангельской области был взят у профильного регионального министра Антона Карпунова. В свою очередь комментарий к его комментарию в редакцию ИА RUSNORD прислал читатель, работающий в той же сфере, чьё имя мы пока оставляем за кадром. Напоминаем, что всегда готовы предоставить слово всем сторонам конфликтной ситуации:

Удручающая ситуация с оказанием медицинской помощи в районах Архангельской области стала достоянием всей страны! Пример, Рочегда - где один врач на 4000 тысячи человек!!! Репортеры Первого канала рассказывают об этом, как будто бы сами не до конца веря в увиденное, и не мудрено ведь на дворе уже 21 век, а тут как будто бы попали в начало 19-го!

Один врач вместо четырех, работает «не благодаря, а вопреки» действиям областного минздрава. Складывается впечатление, что Минздрав вместо того, чтобы создавать все условия для нормальной работы и обеспечивать всем необходимым, наоборот делает все возможное, чтобы последние доктора разбежались из этих мест. При четырехкратной нагрузке доктору почему-то уменьшают заработную плату. Как объяснить с точки зрения здравого смысла? Правда министр Карпунов тут же с легкостью сдает своих подчиненных и быстро находит виноватого – мол, это местный главврач недосмотрел, нарушил! При этом Карпунов не договаривает, что именно благодаря его политике, районные больницы не могут вылезти из кредиторской задолженности (у главврача ЦРБ просто нечем платить), а министр при этом возвращает 263 миллиона неиспользованных рублей в Москву! В чем проблема?? Все кругом на местах дураки, только один министр умный!

Далее звучит фраза министра –«…сейчас у меня там один врач…», эта фраза как нельзя лучше отражает истинное отношение министра к докторам – как барина к крепостным, как феодала к подвластным (которые все стерпят)! Один врач не у него (у него жена должна быть на кухне), один врач у местного населения, у людей! А карпунов как министр (слуга народа) должен сделать все, чтобы врачей там было как минимум четыре, а не один (и тот без денег)! Но видимо феодальное мышление сильнее…

Весь сюжет идет с посылом к вопросу – как восстанавливать медицину на селе?? Даже закадровый голос подсказывает министру, что решение простое – платить надо людям! Ведь чем больше и лучше будет оказываться помощь на местах, тем меньше будет необходимость людям обращаться в центральные больницы. Но у карпунова свое видение – он бойко начинает рассказывать, почти рапортовать о том какую он занимает активную позицию и как он строит на федеральные деньги вертолетные площадки у областной больницы, чтобы потом возить туда людей из Рочегды. Вот это министерский подход, тогда точно уж ни каких денег не хватит! Смысл-то и заключается в том, что обеспечив медицинскую помощь на селе, вертолеты туда гонять, придется в очень редких случаях, а при отсутствии там врачей и ни каких вертолетов не хватит…

Но министру все же больше нравится бороздить просторы области вертолетами, чем приложить усилия на земле. Здесь он немногословен, - «…работа ведется, тут есть звонки (кто, кому звонит непонятно), определенные предпосылки, что появятся там еще некое количество специалистов. Вот когда появятся тогда и начнем с ними работать». А если не появятся? Что тогда? Министр так и будет статистом ждать у моря погоды на вертолетной площадке?

Лукавая усмешка карпунова при этих словах говорит сама за себя - пока там никого нет, министра карпунова этими вопросами можно не беспокоить…

Сюжет о Рочегдской больнице начинается с 10 мин. 53 сек.