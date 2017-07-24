Срочно требуется психиатр... или сварщик. А также другие заманчивые предложения на архангельском рынке труда

В архангельском сегменте Всемирной сети появились новые заманчивые предложения от хедхантеров (кадровых агентств).

Так, менеджеру по поиску коммерческой недвижимости предлагается от 40 000 до 150 000 руб. От соискателя требуется знание регионального рынка недвижимости, использование личного автомобиля, обязательное владение даром убеждения. Подошедшему под перечисленные параметры кандидату гарантирован ненормированный рабочий день, зато работодатель обещает компенсировать расходы на ГСМ.

Заместитель директора по IТ-отделу заработает до 100 000 руб. в оптово-розничной компании. Требования к кандидату: высшее образование и стаж работы от 3-х лет.

Сварщик заработает 105 000 руб. за 30 дней, но работать придется далеко от дома и не в самом комфортном климате - в Ямало-Ненецким автономном округе. От себя работодатель компенсирует сотруднику проезд, питание и проживание в общежитии.

Врач-психиатр (заведующий отделением) приглашается на работу в город Ессентуки (климат более чем). Зарплата: оклад 80 000 руб. + проценты по результатам работы клиники. Работодатель обещает оплату элитного жилья в шаговой доступности от клиники, питание, помощь в трудоустройстве членов семьи. От кандидата требуется действующий сертификат по психиатрии, опыт работы более 5 лет.

Однако самой привлекательной вакансией начала осени считается должность начальника отдела продаж в торговой розничной сети. Зарплата от от 113 000 до 132 500 руб/мес, плюс бонусы и преференции - корпоративные и пенсионные программы, надбавки за стаж, льготные путевки, внутреннее обучение.

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