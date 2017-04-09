Судьба Архангельского СПИД-центра предопределена. Чиновники не услышали мнения депутата Госдумы

Информация об уплотнении Архангельского клинического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, о котором мы писали ранее, подтвердилась – его объединяют с областным кожно-венерологическим диспансером, освобождая таким образом отдельно стоящий особняк в центре города.
Такую информацию подтвердил региональный Минздрав (руководитель – А. Карпунов).
- «В 2010 году здание, где располагается центр, было признано объектом в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. В течение ряда лет рассматриваются различные варианты размещения АКЦ СПИД в иных помещениях, в том числе в здании Архангельского клинического кожно-венерологического диспансера с присоединением его в качестве структурного подразделения без образования юридического лица», - цитирует ведомство издание «Коммерсант».
Между тем, за подобными оптимизациями стоят судьбы конкретных людей. Уже ясно, что часть сотрудников Центра идет под сокращение, в новом для них помещении просто не найдется столько свободных кабинетов.
И еще один важный, с точки зрения нормальных людей, момент – с сотрудниками Центра никто не поговорил, не объяснил, не спросил их мнения.
«Удивляет, что с сотрудниками Центра чиновники министерства до сих пор не поговорили, не объяснились, не попытались найти пути решения проблемы и прийти к компромиссу… Их просто ставят перед фактом, говоря о том, что приказа о присоединении Центра к КВД пока нет… Беру ситуацию под свой контроль, буду говорить о ней с заместителем губернатора и в региональном минздраве. Наш Центр СПИД исторически очень хороший, ведет огромную профилактическую работу. Пока же попросила А.В.Крюкова (замминистра) как можно быстрее поговорить с коллективом и снять напряженность», - высказала свое мнение депутат Госдумы от Архангельской области Едена Вторыгина. Как мы видим, на этот раз областные чиновники предпочли не услышать мнения парламентария...