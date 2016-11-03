В рамках 4 этапа программы переселения из ветхого жилья в Архангельске будет сдана тысяча квартир

«Работа наших строителей вызывает гордость за Архангельскую область и демонстрирует готовность региона на высоком уровне исполнять программы федерального значения», - отметила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, курирующая в регионе по просьбе председателя Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина ход реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Сегодня она посетила уже сданный в эксплуатацию дом на проспекте Московский, 54 в Архангельске, осмотрела квартиры, отметила, насколько качественно строители подготовили их для сдачи будущим жильцам: хорошая отделка, в квартирах тепло, на каждом радиаторе – индивидуальный прибор учета тепла. Даже лифты продуманы и сделаны так, что и мамы с колясками, и люди с ограниченными возможностями смогут без проблем ими пользоваться, - в большинстве домов, которые строились раньше, лифты находились между этажами, что было серьезной проблемой для этих категорий людей.
Огромная строительная площадка начинается у края Московского проспекта, прямо за комфортной девятиэтажкой, сданной для переселенцев в конце 2016 года. Сейчас здесь возводятся четыре десятиэтажных и один девятиэтажный дом. Новостройки будут введены в эксплуатацию в 2017 году и добавят в жилфонд Архангельска тысячу квартир.
Над строительством домов трудятся два подрядчика: местная «Архангельскгражданреконструкция» и Чебоксарский «СУОР».
На площадке «АГР» - темп высокий, результат виден, работа идет в графике. Рядом уже стоят два новых дома, построенных компанией всего за год по третьему этапу программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
«Хорошее качество работ. Когда люди из аварийки будут заезжать в такие квартиры, конечно, предела их счастью не будет, — уверена Елена Вторыгина. — Переедут в хорошее новое жилье».
Два дома на Московском проспекте, построенных в рамках реализации третьего этапа программы переселения, в конце прошлого года уже проверяли и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, и полпред президента в СЗФО Николай Цуканов. Оба отметили хорошую работу подрядчиков.
«Я, как житель Архангельской области, как житель города Архангельска — за наших подрядчиков, за наших производителей, за то, чтобы наши люди строили, наши работали, чтобы наши материалы использовались. Мы заинтересованы в развитии нашей строительной отрасли», — подчеркнула депутат ГД Елена Вторыгина, добавив, что в этом районе необходимо ещё построить детский сад, школу и автомобильную дорогу - продолжение Московского проспекта. Поскольку спальный микрорайон здесь вырос, а вот как из него выбраться и попасть обратно в бесконечной пробке, - пока осталось проблемой.
Сопровождавший депутата министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев заверил, что в комплексном плане развития Архангельска, который был утвержден в конце года региональным правительством, все эти объекты есть в планах. До конца 2020 года они должны быть реализованы.
«В мае сюда приезжает Сергей Степашин, — обратилась к министру Елена Вторыгина. — Область поднялась на несколько позиций вверх, ситуация с ветхим и аварийным жильём улучшилась. Но нам нужно сегодня наращивать темпы. Пока неизвестно, будет ли программа переселения продолжена. Окончательное решение за президентом, и мы все надеемся, что оно будет положительным. Надо вопрос с ветхим жильём закрыть и больше к нему не возвращаться».
На стройплощадке, расположенной напротив, в рамках реализации четвертого этапа программы переселения возводятся сразу четыре многоквартирных дома. Работы ведёт подрядчик из Чебоксар.
Чувашская компания выиграла конкурс, предложив наименьшую стоимость работ за квадратный метр — 35 700 рублей при максимальной планке, определённой правительством РФ в 36 тысяч 400 рублей. Для сравнения «Архангельскгражданреконструкция», предложила 45 тысяч рублей за «квадрат». По словам заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова, в этом случае из областного бюджета пришлось бы выделять дополнительно 400 миллионов рублей.
«Таких денег у нас нет, — сказал он, оправдывая выбор подрядчика. — Мы были на самом предприятии в Чебоксарах, огромное предприятие, застройщик серьёзный».
Между тем – на стройплощадке отставание более двух месяцев от графика строительства. Эксперты высказывают скепсис в отношении того, что подрядчик успеет выполнить все работы в срок. Однако руководитель компании «СУОР» Дмитрий Лебедев заявляет: «Все у нас получится, сдадим вовремя, - и добавляет, - Я в этом уверен».
Все материалы для домов, которые возводит СУОР, доставляются из Чебоксар, - что, по сути, и стало «тормозом» для начала работ: железной дорогой они должны доставить 800 (!) вагонов строительных конструкций. Много времени ушло на «разруливание» проблемы отгрузки\выгрузки\хранения с РЖД – сегодня этот вопрос снят. Строительная компания начала получать первые конструкции. Они совершенно другие, чем те, с которыми работают местные строители – чебоксарские панели более экономичны и эргономичны: они собираются на заводе уже полностью подготовленными и укомплектованными стеклопакетами и теплоизоляционными материалами. Как пояснил Андрей Шестаков, такая технология требует меньше трудозатрат и финансовых вложений.
Депутат Госдумы Елена Вторыгина потребовала от строителей соблюдения сроков, а от чиновников – проверки соблюдения этих сроков, четкого следования графику. Также она обратила внимание представителей правительства региона на то, поскольку они все-таки имеют решающий голос при принятии решений по подрядным организациям, занимающимся возведением социальных домов, чтоб приоритет отдавался местным компаниям.
«Мы держим все объекты строительства на постоянном контроле, - дал комментарий министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, - с руководством подрядчика утвержден план график работ, за которым очень жестко следят специалисты главного управления капитального строительства. Объект настолько важен для города и региона, что у подрядчика нет ни тени сомнения – объект должен быть введен в срок и с надлежащим качеством».