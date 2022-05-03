Собаки-пенсионеры архангельского УФСИН ждут новых хозяев

Воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) передает на безвозмездной основе новым владельцам служебных собак.
По достижению предельного возраста применения на службе выбраковано четыре служебные собаки, которые прошли курс дрессировки. Они знают основные команды и готовы стать верными друзьями, хорошими охранниками для дома.
Новый дом и хозяина ищут:
Немецкая овчарка по кличке Лада, пол – сука;
Немецкая овчарка по кличке Герда, пол – сука;
Русский охотничий спаниель по кличке Агама-успех, пол – сука;
Немецкая овчарка по кличке «Вогер» Окинава, пол – сука.
Обращаться: Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, д. 112, Архангельская воспитательная колония.
Номер телефона для связи строго с 9 до 18 часов: 8-902-197-53-02