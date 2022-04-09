Шахматный вундеркинд из архангельской колонии сыграл по швейцарской системе

Сегодня в учреждениях ФСИН России прошел Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных. УФСИН России по Архангельской области на нем представлял отбывающий наказание в исправительной колонии №1 (п. Пирсы, г. Архангельск).
Международный день шахмат в местах лишения свободы традиционно отмечают играми. Осужденные страны стали участниками онлайн-турнира. Шанс сразиться с другими регионами был у каждого влюбленного в эту интеллектуальную игру – в отборочных турах находящиеся в колониях демонстрировали свою подготовку, умение быстро ориентироваться и делать грамотные ходы. В итоге осужденный архангельской ИК-1 Александр Н. боролся за победу с лучшими шахматистами из учреждений ФСИН России. Сегодня за виртуальные шахматные доски сели 79 участников чемпионата.
Встречи проходили на одной из онлайн-площадок с 10 часов утра. Каждому претенденту на победу предстояло сыграть шесть туров. Игры проводились по швейцарской системе с контролем времени – 10 минут (+ 5 сек. на ход). Участнику от Архангельской области в десятку лучших войти не удалось, но он приобрел хороший опыт для развития в данном виде спорта.
С шахматами осужденный Александр знаком с детства, а в колонии является постоянным участником шахматного кружка, где проявляет эрудицию в решении различных сложных задач. Имя Александра даже внесено в "Книгу рекордов и достижений" подразделения как лучшего гроссмейстера по итогам Чемпионата по шахматам 2022 года.
- Для осужденных участие в подобных чемпионатах – это, прежде всего, возможность оценить свои силы и подготовку. Всегда интересно попробовать себя с соперниками из других учреждений, с которыми раньше не играл, - прокомментировал Александр Дендиберя, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области.