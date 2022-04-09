Осужденные облагородили в Архангельске воинский мемориал

Исправительной колонией №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) завершены работы в рамках муниципального контракта.
Около памятника работникам Гидролизного завода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, появился новый забор. Работы проводились в рамках заключенного контракта между учреждением и администрацией Маймаксанского территориального округа городского округа «Город Архангельск». Металлический забор был создан по представленному проекту. К его изготовлению были привлечены трое осужденных, которые сделали 118 метров ограждения. Сумма контракта составила почти 400 тысяч рублей.
За два месяца работы по изготовлению и установке забора были выполнены в полном объеме. Отметим, что взаимодействие с муниципалитетом дает учреждениям УФСИН возможность трудоустраивать отбывающих наказание и загружать производственные мощности подразделений.