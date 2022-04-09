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В Белом море появился Поклонный крест. Заключенные постарались

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) изготовили Поклонный крест, который установили на острове Моржовец в Белом море. 

С просьбой оказать содействие в областную службу исполнения наказаний обратились специалисты Архангельского района гидрографической службы Северного флота. Руководство УФСИН пошло навстречу военным гидрографам, и шестиметровый деревянный семиконечный крест изготовили в ИК-1 в кратчайшие сроки. Работу выполняли трое осужденных, трудоустроенных в деревообрабатывающем цехе Центра трудовой адаптации. 

Поклонный крест установили в рамках мемориальной работы в ходе экспедиции Беломорской военно-морской базы Северного флота «Моржовец-2022» в память об утраченной часовне XIX века, находившейся на острове. На ее месте и поставили православный крест, который освятил настоятель Спасо-Преображенского храма иерей Андрей Слиняков.

19 июль 12:03 | : Будни

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