В Белом море появился Поклонный крест. Заключенные постарались

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) изготовили Поклонный крест, который установили на острове Моржовец в Белом море.
С просьбой оказать содействие в областную службу исполнения наказаний обратились специалисты Архангельского района гидрографической службы Северного флота. Руководство УФСИН пошло навстречу военным гидрографам, и шестиметровый деревянный семиконечный крест изготовили в ИК-1 в кратчайшие сроки. Работу выполняли трое осужденных, трудоустроенных в деревообрабатывающем цехе Центра трудовой адаптации.
Поклонный крест установили в рамках мемориальной работы в ходе экспедиции Беломорской военно-морской базы Северного флота «Моржовец-2022» в память об утраченной часовне XIX века, находившейся на острове. На ее месте и поставили православный крест, который освятил настоятель Спасо-Преображенского храма иерей Андрей Слиняков.