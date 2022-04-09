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На Кегострове восстановили крест, порушенный большевиками

Северодвинцы из православного молодежного клуба «Возрождение» установили на Кегострове поклонный крест. Он возведен на месте креста, поставленного в 1888 году и уничтоженного в советское время. 

«На работы по созданию креста ушло три года, — сообщается на странице «Возрождения» в соцсети. — Изготовление включало в себя такие этапы как заготовка, транспортировка и сушка древесины, разметка и распиловка, создание эскизного проекта, нанесение рисунка, резка рисунка, шлифовка, создание сруба, транспортировка к месту установки, окончательная сборка и установка. Все этапы изготовления сопровождались молитвой, совершались молебны, собиравшие всех участников клуба. Мастера создавали крест в свободное время, на личные пожертвования».

Напомним, что история Кегострова богата — там бывали императоры Петр I и Александр I. С этим местом связана судьба известных людей. Здесь жил писатель Александр Грин. Летом 1911 года ему разрешили переехать на Кегостров, который тогда был одним из мест поселения политических ссыльных в Архангельске.

На Кегострове располагались маленькая канатная фабрика и частная пивоварня, где варили пиво на природной питьевой воде, которую пропускали через песчаные фильтры. Также горожане любили и хлеб, который выпекали на местной пекарне.

Старинная кегостровская церковь в честь пророка Илии упоминалась в исторических документах с XV века. Поклонный крест там освятили 15 июля 1888 года, ежегодно к нему совершался крестный ход.

В 1930-х годах в помещении храма размещалась воинская часть, затем библиотека и клуб, а в начале 1970-х здание сгорело. Строительство нового Ильинского храма закончилось в 2012 году.

(по материалам Архангельской епархии)

19 июль 09:11 | : Будни / Верую

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