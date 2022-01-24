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Заметки кадровика: россияне перестали бояться пятницы 13-го

Большинство рекрутеров и кандидатов не испытывают предубеждений в отношении собеседований в пятницу 13-го. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как относятся к собеседованиям в «день неприятностей» работодатели и соискатели. В опросе приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

Большинство работодателей не обращает внимания на суеверия и готово назначать собеседования на пятницу 13-го (95%). 2% воздержатся от проведения каких-либо интервью в «день неприятностей», еще 1% назначит собеседование только с очень перспективными кандидатами.

Среди соискателей 88% придут на собеседование, выпавшее на пятницу 13-го. 6% ответивших согласятся на собеседование в этот день только с перспективным работодателем, еще 2% категорически откажутся от любых интервью. Причем чуть больше суеверных, которые ни за что не согласятся проходить собеседования в пятницу 13-го, среди россиян в возрасте до 24 лет и респондентов с месячным доходом до 30 тыс. руб. (по 3%).

13 май 11:24 | : Будни

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