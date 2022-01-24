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Нёнокса попала в список лучших туристических мест Архангельской области

Популярность туристического бренда Поморья растет каждый год, поэтому туристов, которые целенаправленно едут в Архангельскую область, становится все больше. Специально для них программный директор одного из туроператоров Архангельска Евгений Каёла рассказал о «быстром» туре по региону.

– Сегодня у российских туристов можно заметить тенденцию на «мини-отпуск». Люди приезжают в новое место на выходные, им важно за два-три дня посетить как можно больше мест, – делится наблюдением Евгений Каёла. – Поэтому мы составили программу топ-локаций региона, находящихся в шаговой доступности.

Архангельск, вошедший в национальный брендовый тур, является «отправной точкой» этой программы. Областные туроператоры предлагают посетить знаковые пространства столицы Поморья – набережную Северной Двины, улицу Чумбарова-Лучинского, музей деревянного зодчества в Малых Карелах и другие достопримечательности. Также туристов пригласят в Северодвинск, центр атомного судостроения, где желающим могут продемонстрировать макеты подводных лодок.

Другое уникальное место – Кегостров, который сегодня называют «душой поморов». Эта достопримечательность пользуется успехом не только у гостей Архангельской области, но и самих северян. Рядом также находится село Нёнокса – некогда столица солеварения Российской империи.

– Там расположена древняя территория, где по обычаю новобрачные дают друг другу обещание в любви и верности, – отметил эксперт. – Сегодня мы предлагаем посетить его не только молодоженам, но и отмечающим юбилей свадьбы.

А еще там расположен известный всему миру морской полигон для ядерных испытаний, где иногда что-нибудь, да взрывается (от редакции).

Нельзя обойти вниманием село Ломоносово Холмогорского района, малую родину великого ученого Михаила Ломоносова. Туристы могут ознакомиться с его биографией в музее и принять участие в мастер-классах по резьбе на кости.

Последний в списке, но не по значимости, пункт – Соловецкие острова.

– Это достопримечательность не только Архангельской области, но России и даже мира. Туристов привлекает многовековая история архипелага и оставшиеся памятники культуры, такие как Соловецкий монастырь и музей-заповедник С.Л.О.Н., – рассказывает Евгений Каёла. – Сейчас острова станут популярны как никогда, а мы продолжим развиваться, чтобы путешествие навсегда осталось в сердце.

12 май 14:46 | : Будни

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