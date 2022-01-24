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"Мы сидим, и вы присядьте". Архангельские заключенные порадуют дачников

Традиционно в Архангельске проводится выставка-ярмарка "Для дома и дачи". Центры трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области также презентуют здесь свою продукцию.  

В течение четырех дней все желающие могут приобрести на выставленных торговых площадках необходимые товары от рассады  и саженцев до различных изделий, необходимых   для благоустройства своей приусадебной территории. В этом году на  выставке представлены товары из девяти подведомственных учреждений УФСИН России по Архангельской области.  В экспозиции региональной уголовно-исполнительной системы архангелогородцы и гости нашего города смогут увидеть различные изделия для бань, кованые скамейки, кашпо, каминные наборы, мангалы, комплекты деревянной мебели и отдельно несколько видов скамеек из дерева. Особый интерес у  посетителей вызывает беседка, выполненная из профилированной доски. Она очень легка в сборке и транспортировке на дальние расстояния – эти  преимущества привлекают внимание садоводов и огородников. 

Представители маркетинговых служб учреждений УФСИН, участвующих в ярмарке,  рассказывают заинтересованным покупателям о каждом отдельном изделии, обращая внимание  на индивидуальный подход к заказчикам.  

Стоит отметить, что участие учреждений УФСИН России по Архангельской области  в подобных мероприятиях позволяет продемонстрировать возможности производственного сектора  и показать большой ассортимент товаров народного потребления.

 

11 май 12:50 | : Будни

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