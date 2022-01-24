"Мы сидим, и вы присядьте". Архангельские заключенные порадуют дачников

Традиционно в Архангельске проводится выставка-ярмарка "Для дома и дачи". Центры трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области также презентуют здесь свою продукцию.
В течение четырех дней все желающие могут приобрести на выставленных торговых площадках необходимые товары от рассады и саженцев до различных изделий, необходимых для благоустройства своей приусадебной территории. В этом году на выставке представлены товары из девяти подведомственных учреждений УФСИН России по Архангельской области. В экспозиции региональной уголовно-исполнительной системы архангелогородцы и гости нашего города смогут увидеть различные изделия для бань, кованые скамейки, кашпо, каминные наборы, мангалы, комплекты деревянной мебели и отдельно несколько видов скамеек из дерева. Особый интерес у посетителей вызывает беседка, выполненная из профилированной доски. Она очень легка в сборке и транспортировке на дальние расстояния – эти преимущества привлекают внимание садоводов и огородников.
Представители маркетинговых служб учреждений УФСИН, участвующих в ярмарке, рассказывают заинтересованным покупателям о каждом отдельном изделии, обращая внимание на индивидуальный подход к заказчикам.
Стоит отметить, что участие учреждений УФСИН России по Архангельской области в подобных мероприятиях позволяет продемонстрировать возможности производственного сектора и показать большой ассортимент товаров народного потребления.