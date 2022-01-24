Особые богослужения на космодроме Плесецк

В воинских храмах космодрома Плесецк 9 мая совершили благодарственные молебны Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Возглавил особые богослужения иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими.
Отметим, что благодарственный молебен Господу за дарование Победы в Великой Отечественной войне в Русской Церкви 9 мая служится ежегодно с 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Напомним слова о войне известного богослова святителя Филарета Московского: «Война — страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждою корысти или преобладания, превратившеюся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война — священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, Отечества. Подвизающийся в сей брани оружием совершает подвиг веры и правды, который христианские мученики совершали исповеданием веры и правды, страданием и смертию за сие исповедание; и, приемля раны, и полагая живот свой в сей брани, он идет в след мучеников к нетленному венцу».
(по материалам Архангельской епархии)