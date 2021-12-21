Дмитрий Морев: "Не только оружием, но и силой памяти"

В поздравлении главы Архангельска - слова благодарности ветеранам и теплые пожелания всем жителям города воинской славы.
- Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие архангелогородцы! Сердечно поздравляю вас с 77-ой годовщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне! Май 1945 года – вечный символ общей Победы нашего народа. Одной на всех – фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, осиротевших детей. Каждая семья с гордостью и болью хранит свою историю Великой Отечественной. Читайте детям книги о войне, смотрите вместе фильмы, рассказывайте о своих предках, которые трудом и оружием приближали Великую Победу!
Наши деды и прадеды ценой здоровья и жизни дали отпор фашизму, защитили право многих народов на свободу и развитие. Спустя многие десятилетия мы видим, что у нацистского мировоззрения находятся новые поклонники. Не только оружием, но и силой памяти, сплоченностью мы сегодня можем отстоять ценности поколения победителей, которые бережно пронесли сквозь годы.
Звание города воинской славы наш город получил как высокую награду - за свой военный и трудовой подвиг. Сегодня этот статус помогает на высоком уровне продолжать патриотическое воспитание детей и молодежи, идти в ногу со временем, укрепляя экономический потенциал Архангельска и дружеские контакты с другими городами России.
От всей души поздравляю ветеранов и всех архангелогородцев с праздником Великой Победы и желаю крепкого здоровья, любви, благополучия, взаимной поддержки и мирного неба над головой! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.