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Валентина Сырова: "Мы гордимся Вами и Вашим подвигом"

Уважаемые ветераны!

Уважаемые жители Архангельска!

От лица депутатов Архангельской городской Думы примите самые искренние поздравления с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это священная дата, самая яркая и торжественная страница истории нашей страны. В этом празднике слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы и душевная боль о невосполнимых утратах. Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы навечно остается в памяти каждого из нас. Мы будем вечно помнить, какой ценой далась Победа – Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для всего мира.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем ветеранам: фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, всем тем, чье детство было опалено войной и прошло в плену врага, кто на своих плечах вынес все тяготы того лихого времени. Все вы – поколение Победителей. Ваше самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений. Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными.

Наш город сыграл особую роль в Великой Отечественной войне. Если через Ладожское озеро шла «дорога жизни» для блокадного Ленинграда, то через Архангельск в годы войны пролегла «дорога жизни» для всей нашей страны. Именно через Архангельск знаменитые арктические конвои союзников доставляли боевую технику для советских войск, продовольствие и медикаменты для фронта и тыла. Архангелогородцы – старики, женщины и даже дети – в тяжелейших условиях трудились ради Победы над врагом.

Героизм в те годы проявлялся не только на фронте – героями стали все жители военного Архангельска. Мы гордимся Вами и Вашим подвигом!

В конце 2009 года на государственном уровне были признаны заслуги наших отцов, дедов, и прадедов – Архангельску было присвоено почётное звание «Город воинской Славы».

Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что выстояли в страшной войне и возродили страну, за бесценный опыт и жизненную мудрость.

Желаю вам доброго здоровья и долголетия. Пусть забота и внимание согревают ваши сердца!

С Днем Великой Победы, дорогие ветераны!

С праздником, уважаемые архангелогородцы!

Председатель
 Архангельской городской Думы                                        В.В. Сырова

 

09 май 07:30 | : Будни

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