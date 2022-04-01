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В эти майские праздники половина архангелогордцев станут домоседами

День Победы — главный праздник страны. Наступающий День Весны и Труда воспринимает как личный праздник только каждый третий архангелогородец, по опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 

По данным исследования SuperJob, из всех официальных государственных дат архангелогородцы чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (77%) и Новый год (70%). Праздничное настроение 8 Марта ощущают 53% опрошенных, 23 февраля — 42%. Рождество Христово является праздником для 49%, а наступающий День Весны и Труда — для 33%. 

День Победы, 8 Марта, 23 февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних. Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины, – отмечают аналитики SuperJob. 

В этом году 51% архангелогородцев проведут майские праздники дома, 12% — на даче или в деревне, а 9% — на работе. На природу отправятся 5%, в путешествие по России — 2% (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи).

По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях. 

30 апрель 10:14 | : Будни

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