Сотрудники архангельской Росгвардии ищут в Крыму незахороненных с войны бойцов

Росгвардейцы Поморья продолжают принимать участие в межрегиональной поисковой экспедиции «Севастопольский рубеж 2022» на Мекензиевых горах Крыма.
Отряду из Архангельской области «29 Регион», в состав которого входят два сотрудника областного управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Роман Парыгин и старший лейтенант полиции Дмитрий Новосельцев, на территории посёлка Поворотное Нахимовского района Севастополя уже удалось обнаружить четырёх незахороненных бойцов. В настоящее время осуществляется скрупулёзная работа по эксгумации останков и документированию находок.
Поисковые мероприятия, приуроченные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались 24 апреля и продолжатся до 10 мая.