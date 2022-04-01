Стабильность? Количество заболевших COVID-19 в Поморье не падает ниже отметки 90

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 95.
Госпитализировано 17 пациентов с COVID-19.
Выздоровел 41 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
26 архангелогородцев;
10 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); по 6 новых случаев выявлено в Шенкурском и Приморском (двое из заболевших – жители Соловецких островов) районах;
по 5 – в Коношском, Няндомском и Холмогорском;
4 – в Вельском районе;
по 3 – в Плесецком округе и Лешуконском районе;
по 2 – в Котласе, Мирном и Новодвинске, а также в Виноградовском и Каргопольском округах, Котласском, Ленском, Пинежском и Устьянском районах;
по 1 – в г. Коряжме, Верхнетоемском и Вилегодском округах, а также в Онежском районе.