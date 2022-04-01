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С чего бы это? Профессия военного снова стала самой опасной в представлении архангелогородцев

В топ-3 самых опасных профессий настоящего времени на первом месте — военнослужащие, на втором — шахтеры, а третье поделили врачи и пожарные. сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие профессии экономически активные архангелогородцы считают самыми опасными.

 42% архангелогородцев считают профессию военнослужащего самой опасной. На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтеры (8% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 5%).

По 4% архангелогородцев считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 3% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.

29 апрель 11:27 | : Будни

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