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Большинство родителей архангельских первоклашек "за" гимн и уроки истории

Министр просвещения Сергей Кравцов на Первом историческом форуме высказал ряд инициатив в сфере среднего образования. Так, министр объявил, что с 1 сентября в школах по понедельникам будет звучать российский гимн, уроки истории будут введены с 1 класса, а также были высказаны рекомендации учебным заведениям собирать мобильные телефоны у детей на время занятий. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как к подобным инициативам относятся учителя, родители школьников и будущих первоклассников.

По данным аналитиков SuperJob, среди инициатив Сергея Кравцова наибольшую поддержку у учителей получила рекомендация, касающаяся запрета мобильных на уроках. 61% педагогов в Архангельске поддерживают идею собирать сотовые телефоны у детей перед входом в класс или школу. Прослушивание гимна по понедельникам и введение уроков истории начиная с 1 класса поддерживают 54 и 55% учителей соответственно.

Родители же с большим энтузиазмом восприняли инициативу министра о гимне, особенно часто в ее поддержку высказывались матери будущих первоклашек (64%), свидетельствуют данные Исследовательского центра SuperJob. Введение в учебный план уроков истории начиная с 1 класса больше всего поддерживают отцы будущих первоклассников (65%).

Идея лишать детей мобильных на время уроков была воспринята родителями не столь однозначно, однако сторонников у нее все же больше, чем противников. Отцы школьников и будущих первоклашек поддерживают ее несколько чаще матерей.

 

29 апрель 07:30 | : Будни

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