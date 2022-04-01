Коронавирус в Архангельской области: +98, -105

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 98.
Госпитализировано 23 пациента с COVID-19.
Выздоровели 105 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
21 архангелогородец;
14 северодвинцев (пятеро из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 7 новых случаев выявлено Няндомском районе;
6 – в Коношском;
по 5 – в Плесецком округе и Мезенском районе;
по 4 – в городах Новодвинске, Котласе и Мирном, а также в Пинежском районе;
по 3 – в Холмогорском, Шенкурском и Устьянском районах;
по 2 – в Виноградовском, Каргопольском и Вилегодском округах, а также в Красноборском, Лешуконском, Приморском и Онежском районах;
1 – в Вельском районе.