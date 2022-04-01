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Отпуск к майским. 13% россиян голосуют "за"

Майские праздники в этом году продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Каждый восьмой работающий россиянин возьмет отпуск на дни между выходными и праздничными, чтобы получить длинный отпуск. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

13% россиян возьмет отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы получились длинные каникулы. Не планируют этого делать 65% опрошенных. По сменному графику работают 14% респондентов, еще 8% пока не решили, как провести первую майскую декаду.

Чаще всего о планах продлить отпуск на счет праздничных дней сообщают россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (16%). Мужчины делились подобными планами чаще женщин (15 и 12% соответственно).

В прошлом году, во время пандемии коронавируса, ситуация практически не отличалась от сегодняшней: в конце апреля о желании взять несколько дней отпуска между майскими праздниками, чтобы отгулять длинные каникулы, сообщали также 13% работающих граждан.

27 апрель 06:54 | : Будни

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