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Осужденные архангельских колоний лечатся не хуже, чем на воле

В Областной больнице УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) установлен новый многофункциональный передвижной стол для проведения медицинских манипуляций.

Современное оборудование установлено в хирургическом отделении режимного учреждения. Техническая конструкция дает возможность плавного изменения положения панели стола, что повышает комфортабельность для пациента и обеспечивает его  оптимальное положение при проведении различных медицинских вмешательств. Также стол оснащен подголовником, тазовой и дополнительной ножной секцией, опорами для ног и оборудован электроприводом с выносным пультом управления. Матрацы выполнены из резино-тканевого антистатического полотна, которое позволяет проводить многократную обработку и дезинфекцию любыми применяемыми в медицине растворами. 

Данное оборудование позволит улучшить условия работы персонала Областной больницы УФСИН и качество оказания медицинской помощи пациентам с хирургической патологией, в совокупности с предлагаемым комплектом дополнительных приспособлений оно может применяться в различных областях хирургии.

26 апрель 14:22 | : Будни

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