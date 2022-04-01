Осужденные архангельских колоний лечатся не хуже, чем на воле

В Областной больнице УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) установлен новый многофункциональный передвижной стол для проведения медицинских манипуляций.
Современное оборудование установлено в хирургическом отделении режимного учреждения. Техническая конструкция дает возможность плавного изменения положения панели стола, что повышает комфортабельность для пациента и обеспечивает его оптимальное положение при проведении различных медицинских вмешательств. Также стол оснащен подголовником, тазовой и дополнительной ножной секцией, опорами для ног и оборудован электроприводом с выносным пультом управления. Матрацы выполнены из резино-тканевого антистатического полотна, которое позволяет проводить многократную обработку и дезинфекцию любыми применяемыми в медицине растворами.
Данное оборудование позволит улучшить условия работы персонала Областной больницы УФСИН и качество оказания медицинской помощи пациентам с хирургической патологией, в совокупности с предлагаемым комплектом дополнительных приспособлений оно может применяться в различных областях хирургии.