В Поморье нкоторые работодатели требуют от сотрудников участия в субботниках

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, как респонденты относятся к субботникам и требуют ли работодатели участия сотрудников в уборке.
Опрос проводили среди 1830 жителей страны – в том числе и из Архангельской области. Как показало исследование, больше половины (54%) участников опроса одобряют участие в субботниках и участвуют в них сами. Еще 41% опрошенных признаются, что ничего не имеют против субботников, но участвовать в них не хватает времени.
Кроме того, большинство респондентов (80%) считает проведение субботников необходимым и важным, и что люди должны в них участвовать. Оставшиеся уверены, что участвовать в уборке территории жители не должны, для этого есть специальные сотрудники.
Участвовали в субботниках 91% опрошенных. Жителей мотивирует выходить на уборку желание вносить свой посильный вклад и благоустраивать место, где они живут или работают – 35%, желание жить в чистом городе – 33%, следование хорошей и важной традиции – 15%. Оставшихся участников опроса ничего не мотивирует.
Ежегодно выходить на субботники требуют работодатели 24% опрошенных, у 35% – иногда и по желанию. Согласно мнению респондентов, выходить на субботники обязательно работникам госслужбы, банковской сферы, строительства и недвижимости, промышленности, сферы услуг, а также рабочему персоналу.