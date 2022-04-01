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В Архангельске раздали благодатный огонь из Иерусалима

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, совершил Пасхальную великую вечерню в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.

Владыке сослужили клирики храмов епархии, пел архиерейский хор.

По окончании богослужения секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов от лица духовенства и мирян епархии поздравил митрополита Корнилия со Светлым праздником Пасхи.

Затем архипастырь обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже:

«Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Сегодня все мы вступили в светлые радостные дни празднования Пасхи Христовой, исполненные ликования о Воскресшем Спасителе.

За Божественной литургией в светозарную пасхальную ночь каждый из нас слышал удивительные вдохновляющие слова святителя Иоанна Златоуста: «Богатые и бедные, ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые, почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, — насыщайтесь все; никто пусть не уходит голодным; все наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя».

Радость Пасхи Христовой сияет в наших сердцах, ибо сегодня мы, как поется в каноне праздника, «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало». По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «Воскресение Христово открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и приобрел нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые. Для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его, устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви — наследницы великих обетований Божиих».

Предстоящие дни Светлой седмицы исполнены особой радости о Воскресшем Спасителе мира. По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, в пасхальных песнопениях, которыми мы услаждаем духовный слух в это время, «дышит, мудрствует, поет, духовно играет и торжествует живая вера в воскресение и в будущую жизнь». Каждый из нас да не останется в стороне от сего пира веры! Призываю всех по возможности посвятить предстоящие дни пребыванию во святом храме и участию в радостных умилительных богослужениях.

Исполняя заповедь Воскресшего Христа Спасителя да не оставим вниманием и заботой всех, кто нуждается в нашей помощи: посетим болящих и скорбящих, поддержим тех, кому сейчас трудно нести свой жизненный крест, не останемся в стороне от людских просьб и воздыханий! Делом, добрым словом, молитвой облегчим жизнь нашим ближним и поделимся с ними радостью о Воскресшем Христе Господе нашем, заповедавшем: «Будьте милосерды, как и Отец, ваш милосерд».

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Снова и снова поздравляю всех вас с великим праздником Пасхи Христовой и желаю помощи Божией на всех путях вашей жизни. Воскресший Человеколюбец Господь, пострадавший ради нас и ради нашего спасения, разрушивший ад и даровавший нам жизнь вечную, да сподобит нас в невечернем дни Царствия Его всегда радостно свидетельствовать и славить Его словами вечно живого апостольского приветствия: Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Призываю на всех вас милость и благословение Воскресшего Христа Спасителя!»

За богослужением верующим раздали благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.

(по материалам Архангельской епархии)

 

26 апрель 09:11 | : Будни / Верую

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