Заключенные Вельска сделают сюрприз школьникам к 1 сентября

Исправительная колония №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) приступила к выполнению мероприятий в рамках муниципального контракта, заключенного с МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23".
На сегодняшний день это самый большой контракт, подписанный между ИК-14 и местной администрацией. Стоимость всех работ составит чуть более 42 миллионов рублей. Учреждение зарекомендовало себя надежным исполнителем всех обязательств в рамках договорных отношений, работы всегда выполняются в срок, и комиссия по их приемке не высказывает претензий. Для колонии такое сотрудничество важно, поскольку позволяет обеспечить трудовую занятость лиц, отбывающих наказание.
По данному контракту ремонт будет производиться в три этапа. Вначале осужденные участка колонии-поселения при ИК-14 осуществят замену шифера кровельного покрытия на площади более двух тысяч кв.м. современной металлочерепицей. К выполнению работ привлекут восемь осужденных. В летние каникулы, когда учащихся в школе не будет, сделают капитальный ремонт коридоров и классов, заменят двери и полы, отремонтируют санузлы и пищеблок. На заключительном этапе полностью переделают электропроводку и установят пожарную сигнализацию.