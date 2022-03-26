Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные Вельска сделают сюрприз школьникам к 1 сентября

Исправительная колония №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) приступила к выполнению мероприятий в рамках муниципального контракта, заключенного с   МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23".

На сегодняшний день это самый большой контракт, подписанный между ИК-14 и местной администрацией. Стоимость всех работ составит чуть более 42 миллионов рублей.  Учреждение зарекомендовало себя надежным исполнителем всех обязательств в рамках договорных отношений, работы всегда выполняются в срок, и комиссия по их приемке не высказывает претензий. Для колонии такое сотрудничество важно, поскольку позволяет обеспечить трудовую занятость лиц, отбывающих наказание.       

По данному контракту ремонт будет производиться в три этапа. Вначале  осужденные участка колонии-поселения при ИК-14 осуществят замену шифера кровельного покрытия  на площади более  двух тысяч кв.м.  современной металлочерепицей. К выполнению работ привлекут восемь осужденных. В летние каникулы, когда учащихся в школе не будет, сделают капитальный ремонт коридоров и классов, заменят двери и полы, отремонтируют санузлы и пищеблок. На заключительном этапе полностью переделают электропроводку и установят пожарную сигнализацию.

25 апрель 14:09 | : Будни

Главные новости


Как «денацифицировали» бандеровцев на Русском Севере
Спасти Уйму: «РВК-Архангельск» завершает работы по монтажу и врезке нового дюкера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (303)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20