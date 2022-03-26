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Двухдневный ковид принес в Архангельскую область 180 новых инфицированных

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 23 и 24 апреля составило 180.

 Госпитализировано 18 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 84 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Среди заболевших:
·  63 архангелогородца; 

  • 22 жителя Плесецкого округа; 
  • 21 северодвинец (четверо из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 16 жителей Вельского района; 
  • 15 новых случаев выявлено в Котласе; 
  • 8 — в Шенкурском районе; 
  • 6 — в Холмогорском; 
  • по 5 — в Мирном и Мезенском районе; 
  • по 4 — в Красноборском и Коношском районах; 
  • 3 — в Приморском районе; 
  • по 2 — в Новодвинске, Верхнетоемском округе и Ленском районе; 
  • по 1 — в Няндомском и Пинежском районах.
25 апрель 13:50 | : Будни

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