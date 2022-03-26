Двухдневный ковид принес в Архангельскую область 180 новых инфицированных

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 23 и 24 апреля составило 180.
Госпитализировано 18 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 84 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Среди заболевших:
· 63 архангелогородца;
- 22 жителя Плесецкого округа;
- 21 северодвинец (четверо из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 16 жителей Вельского района;
- 15 новых случаев выявлено в Котласе;
- 8 — в Шенкурском районе;
- 6 — в Холмогорском;
- по 5 — в Мирном и Мезенском районе;
- по 4 — в Красноборском и Коношском районах;
- 3 — в Приморском районе;
- по 2 — в Новодвинске, Верхнетоемском округе и Ленском районе;
- по 1 — в Няндомском и Пинежском районах.