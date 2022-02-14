Пятничный коронавирус принес Поморью 96 заразившихся

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 96.
Госпитализировано 16 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 111 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
21 архангелогородец;
9 северодвинцев (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
по 8 новых случаев выявлено в Няндомском и Мезенском районах;
по 7 – в Вельском и Холмогорском;
6 – в Шенкурском районе;
5 – в г. Мирном;
по 4 – в г. Котласе, Плесецком округе и Котласском районе;
3 – в Лешуконском районе;
по 2 – в Каргопольском и Виноградовском округах, а также в Коношском и Приморском районах;
по 1 – в Пинежском и Устьянском районах.