Он продолжает цепляться. 98 заболевших COVID-19 в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 98.
Госпитализировано 14 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 94 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
19 архангелогородцев;
по 11 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Холмогорском районе;
по 7 – в Шенкурском и Мезенском районах;
5 – в Каргопольском округе;
по 4 – в г. Мирном, Плесецком округе, а также в Вельском и Коношском районах;
по 3 – в Лешуконском, Приморском, Няндомском и Устьянском районах;
по 2 – в Красноборском и Онежском;
по 1 – в городах Коряжме и Котласе, Верхнетоемском и Виноградовском округах, а также в Ленском и Пинежском районах.