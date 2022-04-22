Валентина Рудкина: Низкий поклон всем специалистам «РВК-Архангельск» за восстановление водоснабжения Уймы

Глава Приморского района благодарит весь коллектив «РВК-Архангельск» - от генерального директора до каждого слесаря аварийно-ремонтных работ, сварщика, оператора ГНБ – всех причастных за стремительную и результативную операцию по спасению поселка Уемский от обезвоживания. Слова главы опубликованы в официальной группе «РВК-Архангельск» в социальной сети Контакте.
Напомним, в результате аварии на подводном дюкере поселок с 18 апреля остался без водоснабжения – 18 жилых домов и 4 объекта социальной сферы жили на привозной воде. К работам по просьбе главы района и при содействии Правительства Архангельской области была привлечена компания «РВК-Архангельск». 20-21 апреля ее специалисты построили новый 80-метровый дюкерный переход под рекой Юрос и дали воду в поселок.
- Огромное человеческое спасибо - мое и всех жителей Уймы – лично генеральному директору «РВК-Архангельск» Андрею Петровичу Поташеву – за готовность помочь и подставить плечо. То, что сделано «РВК-Архангельск» в столько короткие сроки, - мы бы никогда не осилили. И за привезенную вами для людей воду в эти дни – спасибо! Специалисты, компетенции, техника и оборудование «РВК-Архангельск» - на высшем уровне.
Правительству Архангельской области спасибо – за понимание, за то, что контролировали ситуацию круглосуточно, содействовали в решении проблемы.
Благодарю главу Уемского поселения Константина Александровича Поляшова, который круглосуточно дежурил на месте аварии и проведения работ – в любое время дня и ночи он обладал достоверной информацией. Это человек, который родился и вырос в Уйме, знает, любит и понимает ее жителей, разбирается в системе ЖКХ досконально. Ценю и радуюсь, что такие люди – в моей команде.
Отдельная благодарность жителям Уемского – за понимание ситуации и терпение.