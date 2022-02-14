Митрополит Корнилий об ужасах и спасительных днях Страстной седмицы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 апреля, в Великий четверг Страстной седмицы, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе Архангельска.
Владыке сослужило городское духовенство, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.
После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». Сегодня, в день Великого Четверга, мы с вами воспоминаем Тайную Вечерю, которую совершил Господь наш Иисус Христос в Сионской горнице, возглавив первую Божественную литургию и причастив святых Своих учеников и апостолов.
Среди ужаса Страстной седмицы сегодняшний день имеет как бы особое празднество, он являет нам великое утешение: Господь наш Иисус Христос собрал, как и всегда, святых Своих учеников и апостолов в Сионской горнице. «Чадца Мои», — обращается к ним Господь, — «Дети Мои». Сегодня мы видим, как Христос, Царь Вселенной, Владыка всего мира, Творец Неба и земли, смиряется пред Своими учениками и умывает им ноги. Апостол Петр возмутился: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» Господь ответил ему: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр сказал: «Не умоешь ног моих вовек», но Спаситель ответил: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Тотчас Симон Петр сказал: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову».
В нашей земной жизни мы привыкли, что все подчиненные угождают своему начальнику, но сегодня Христос всё сделал наоборот: Владыка всего мира умыл ноги простым рыбакам. Господь показал нам пример глубочайшего смирения.
После этого Спаситель взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Мы знаем, что Господь сказал: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем». Сегодня Господь установил таинство Евхаристии, о которой святитель Иоанн Златоуст говорил, что сия Трапеза есть трапеза орлов, но не галок. Каждый православный христианин должен быть орлом, воспаряя над всем земным и устремляясь к небесному.
Сегодня все мы сподобились причаститься Святых Животворящих Христовых Таин, и каждый из нас сегодня прикоснулся к Чаше Христовой, Господь со Святыми Тайнами вошел в наше сердце. Он входит только в очищенное в таинстве покаяния сердце. Что же мы должны сделать для того, чтобы обратиться к таинству покаяния, чтобы очистить сердце от всякого греха, страсти и порока? Покаяние в переводе с греческого языка означает изменение, то есть мы должны не только исповедать все свои грехи, но и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Чтобы приступить к сему спасительному таинству, мы должны, прежде всего, примириться с Господом Богом. Если с Господом Богом мы не примирились, то Христос никогда не войдет в наше сердце. Мы должны иметь твердую и крепкую веру в Бога, ибо без веры у нас не будет примирения с Богом. Мы должны примириться со всеми ближними и домашними, без мира с людьми у нас не будет примирения с Богом. Мы должны иметь надежду на Божие милосердие: если в сердце будет сомнение, простит ли Бог наши грехи или не простит, то примирения с Богом у нас не будет. Мы должны иметь твердое упование на то, что Бог оставит наши согрешения, но не по нашим заслугам и достоинствам, а по Его неизреченному человеколюбию. Наконец, мы должны искренне раскаяться во всех наших согрешениях, если будем умышленно скрывать грехи на Исповеди, они лягут на нашу душу вдвойне. Исполнив всё это, мы должны приступать к таинству Покаяния, очищать свою душу и затем причащаться Святых Небесных и Животворящих Христовых Таин.
Сегодня мы с вами слышали евангельское чтение о предательстве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Кто же мог предать Владыку всея твари, кто мог предать Того, Кто не сделал ничего злого, но принес мир, проповедовал Царствие Небесное, воскрешал мертвых, исцелял болящих? Святые отцы пишут о том, что Христос был распят по зависти. Распятие на кресте в то время было самой страшной смертью. Господа предал на эту смерть ученик, который был на Тайной вечере и, казалось бы, причастился, но он предал Учителя. Наверное, самое страшное в жизни, когда прекрасного, порядочного, добросовестного и добродетельного человека предают. Кто же бывает предателем? Не тот, с кем можно оказаться, например, в транспорте, а самый близкий человек, от которого невозможно было ожидать предательства. Бывает, родители предают своих чад, чада предают родителей, жена предает мужа, муж — жену. Наверное, самое страшное предательство — от самых близких людей. Христос Спаситель, Который лучше всех сынов человеческих, сегодня был предан Своим учеником, который три с половиной года ходил возле Учителя, питался Его отеческой любовью, слышал глаголы вечной жизни. Он пошел и спросил, сколько ему дадут, если он предаст Христа. Дали ему 30 сребреников.
Евангельское чтение, которое слышали мы сегодня за богослужением, снова и снова растрогало наши сердца. Ныне возблагодарим Господа Бога за Его непрестанную любовь к роду человеческому. Христос изначально знал, для чего Он пришел на землю, — чтобы пострадать, быть предану и распяту на Кресте. Сегодня в евангельском чтении мы слышим о том, как Он был предан учеником, как Его схватили воины, как Он молился в Гефсимании даже до кровавого пота, как Его привели в дом первосвященника, как издевались над Ним, как били Его по лицу тростию, как плевали на Него, говорили издевательские слова. Кто издевался? Над Кем? Творение издевалось над Творцом всех и вся, над Сыном Божиим, и Он претерпел всё до последнего Своего издыхания. Умирая на Кресте, Он молился Небесному Отцу: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят». Одна из самых трудных для исполнения заповедей Божиих — о молитве за наших врагов, за тех, кто хочет нам зла и проклинает нас. Мы должны их благословлять и горячо молиться за них пред Господом Богом. Такой пример показал нам Христос Спаситель.
В сии святые спасительные дни Страстной седмицы, возлюбленные во Христе братья и сестры, будем больше размышлять о том, что сказано в Евангелии, о последних великих днях земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы не можем разделить всю полноту той скорби, которую имел Господь наш Иисус Христос в эти святые страстные дни, но в качестве Симона Киринейского потрудимся ради Господа для нашего с вами спасения. Пусть благословение Божие помогает всем нам переносить все трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути, и милость Божия да пребывает всегда с нами до скончания века. Аминь!
(по материалам Архангельской епархии)