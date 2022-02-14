Под Архангельском началась битва с ледовыми заторами

Вчера, 21 апреля, в Маймаксанском рукаве Северной Двины филиал «Двинарегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов начал ледокольные работы. Ледоколам «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев» предстоит пройти более 700 км участков, на которых есть риск образования заторов.
Даты начала работ выбирают, основываясь на рекомендации Северного УГМС. 25 апреля мероприятия продолжат в Никольском и Корабельном рукавах, 26-27 апреля – на участке Архангельск-Холмогоры. В результате вероятность образования опасных явлений снизится на выходе из рукавов Холмогорского разветвления и в рукаве Орлиха. На участках осенних зажоров в деревне Заручевская, рукаве Орлиха, деревне Конецгорье работы выполнят по всей ширине русла.
«Спуск льда в рукавах дельты Северной Двины и на участке Архангельск-Холмогоры – традиционное мероприятие, его проводят ежегодно. Своевременное разрушение прочного ледового покрова позволяет создать благоприятные условия для пропуска весеннего ледохода. Так мы предупреждаем образование заторов и подъема уровней воды до отметок неблагоприятных и опасных явлений», - отметила и.о. директора филиала «Двинарегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Анна Косьяненко.