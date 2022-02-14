В Арктике начинаются поиски пропавшего самолета Леваневского

В России запущен международный историко-географический поисковый проект «Самолет Леваневского — возвращение легенды». Об этом рассказали на форуме «Герои Арктики - история и современность», который провел в Москве Проектный офис развития Арктики.
Легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский совершил несколько попыток перелететь из СССР в Америку через Северный полюс, последняя из них трагически закончилась 13-14 августа 1937 года: самолет вместе с экипажем пропал без вести на бескрайних просторах Арктики. Цель проекта — найти подтверждение посадки самолета и обнаружить достоверные следы длительного пребывания экипажа, что позволило бы снять все сомнения о месте посадки и характере трагедии.
«Планируемая экспедиция должна проверить версию, согласно которой самолёт Леваневского в связи с нехваткой топлива резко изменил маршрут и совершил вынужденную посадку на ледовый шельф Уорд Хант острова Элсмир Канадского архипелага. Этот проект является продолжением многолетней истории поисков пропавшего самолёта с бортовым номером Н-209, начиная с 1930-х»,— рассказывает эксперт ПОРА, президент экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества, почётный полярник Владимир Чуков.
Проект «Самолет Леваневского — возвращение легенды» предполагает несколько ключевых этапов: подготовительный, аналитическую исследовательскую работу и практические поисковые мероприятия в локализованном районе предполагаемой посадки самолёта. В рабочую группу войдут специалисты по поисково-спасательной деятельности, медики, представители авиационных организаций и органов власти, родственники пропавших летчиков.
Гость мероприятия, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил в своем вступительном слове, что все люди, которые вовлечены в проект — «настоящие и неравнодушные, болеющие за нашу Родину, за наше прошлое и будущее... 65 лет спустя удалось найти самолет Экзюпери, найдем и самолет Леваневского. Кто ищет, тот всегда найдет!»,— заявил Миронов.
«Арктика всегда была регионом международного сотрудничества. Полярное братство приходило на помощь попавшим в беду, невзирая на границы, национальность, гражданство или расу, и всегда оказывалось сильнее политической конъюнктуры. На мой взгляд, такие проекты помогают продемонстрировать возможности конструктивного взаимодействия в тот момент, когда культура, спорт и другие области человеческой жизни становятся инструментами политической борьбы,— сказал исполнительный директор Проектного офиса развития Арктики Константин Деринг.— Мы планируем создать портал «Бессмертная экспедиция», на котором помимо данного проекта будут освещаться истории других покорителей Арктики. Донести до россиян, особенно до молодежи, информацию о заслугах незаслуженно забытых полярных исследователей — это вопрос национального престижа и реальный вклад в патриотическое воспитание».