Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С пляжа на диван и обратно. Любимые виды отдыха жителей России

Путешествие и отпуск на пляже — любимые виды отдыха россиян в любой сезон. Популярность спорта растет осенью, а зимой больше любят отдыхать дома. Как смена времен года отражается на отпускных пристрастиях россиян, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросах о любимом виде отдыха, которые проводились в разные сезоны, приняли участие 6400 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Любимый вид отдыха россиян — путешествия по городам и странам. На втором месте — пляжный отдых. Причем популярность пляжного отдыха максимальна в летний период (16% опрошенных), а страсть к путешествиям разгорается весной и летом не ослабевает (по 29%). Домоседство как вид отдыха больше всего популярно зимой (12%). Отдых в деревне одинаково популярен зимой и осенью (также по 12%). К спорту и активному отдыху россияне более благосклонны в осенний период (9%). В осенний и весенний сезоны чуть возрастает популярность охоты и рыбалки (по 7%), а также экскурсионного отдыха (по 6%).

В любые сезоны путешествия, пляжный отдых и экскурсии более популярны среди женщин (причем пик любви приходится на весну), а спорт и охота или рыбалка — среди мужчин (сильный пол спортом особенно увлечен осенью, а страсть к охоте и рыбной ловле стабильна во все сезоны). Женщины чаще скучают по даче в зимний период, во все остальные времена года в любви к своим фазендам чаще признавались мужчины.

Впрочем, рассуждая о том, где лучше всего проводить отпуск этим летом, россияне чаще всего советовали остаться дома или поехать на дачу.

22 апрель 06:37 | : Будни

Главные новости


Артефакты кухни Древней Руси. То, что сегодня в рот не полезет
Мнение: На сессии АОСД готовится очередной оппозиционный фарс

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (265)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20