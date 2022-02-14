Жизнь подростков в колонии под Архангельском проверили омбудсмен и прокурор

С плановой проверкой воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) посетили региональный Уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Елена Молчанова и прокурор Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Пономарев.
Детского омбудсмена и представителя надзорного ведомства на режимной территории сопровождали начальник АВК Сергей Богатко и его заместитель Василий Высоцкий. В ходе посещения Елена Молчанова и Роман Пономарев побывали в отряде и в карантинном отделении, где находятся отбывающие наказание. Особое внимание они уделили условиям проживания подростков и обеспеченности их всем необходимым в учреждении. Также проверили соблюдение их прав и законных интересов. В ходе рабочего визита был проведен совместный прием воспитанников по личным вопросам.
Отметим, что практика межведомственного взаимодействия способствует повышению правового информирования несовершеннолетних.