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Плюс 97. Архангельская область болеет ковидом потихоньку

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 97.

 Госпитализировано 19 пациентов с COVID-19.

Выздоровело 340 человек Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
19 архангелогородцев;
13 северодвинцев (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
8 новых случаев выявлено в Шенкурском районе;
6 – в  Плесецком округе;
по 5 – в Мирном и Котласе, а также в Няндомском, Вельском и Холмогорском районах; 4 – в Пинежском районе;
по 3 – в Котласском, Коношском, Мезенском, Онежском и Красноборском районах;
2 – в г. Коряжме и Верхнетоемском округе;
по 1 – в Каргопольском округе, Ленском и Приморском районах.

 

20 апрель 16:07 | : Будни

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