В Архангельске дети рубились в мини-футбол на призы мэра Морева

В минувшее воскресенье в Архангельске прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу на кубок Главы города Архангельска для дошколят и первоклассников.
Турнир на призы Главы города Архангельска среди детских команд 2014-2015 годов рождения проходил с 15 по 17 апреля. В нем участвовали 16 команд из Архангельска, других городов и районов Поморья и даже команда из Вологды. Победителем турнира стала команда из Архангельска «Поморье - СФА».
Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Иван Новиков, руководитель фракции в Архангельской городской Думе Иван Воронцов, региональный Координатор партпроекта «Детский спорт» Николай Трухин и член архангельского местного политического совета Александр Гурьев выступили спонсорами турнира, поучаствовали в награждении победителей и призёров. Мы попросили их поделиться своими впечатлениями.
«На таком турнире я присутствовал впервые. Меня поразили сами участники, а точнее их возраст. Ребята уже в 6 -7 лет профессионально играют в футбол, а главное увлеченно. Глядя на эти юные дарования, вспомнилось своё девство. У меня, наверное, как у многих людей моего поколения таких условий не было. Мы были обычные дворовые парни, гоняли мяч на улице. Сейчас для детей существуют такие спортивные площадки как «Норд Арена», где созданы все условия: чисто, тепло, есть вместительные трибуны. Кстати, «Единая Россия» играет ключевую роль в строительстве новых и обновлении имеющихся спортивных залов, модернизации спортивных объектов благодаря партпроекту «Детский спорт».
Рад, что у ребят есть такие возможности и самое главное желание с малых лет заниматься любимым спортом. Ведь спорт закаляет характер, волю к победе. Кроме того футбол это командная игра, воспитывает умение работать в команде на общий результат.
Приятно удивили болельщики. Самыми ярыми из них оказались родители и родные ребят, было видно, что они очень переживают и всеми силами поддерживают детей», - поделился впечатлениями Александр Гурьев.
«Как президент федерации флорбола Архангельской области я не понаслышке знаю, как важно привить любовь к спорту с раннего возраста. К нам приходят дети с 3 лет, и мне знаком этот нелегкий труд, когда клубы, начиная с детского сада, производят отбор лучших, готовят их к соревнованиям. Поэтому замечательно, что в турнире участвовали две Лиги для разных категорий игроков и уровней подготовки. Ведь в таком юном возрасте важно не отбить желание заниматься спортом и дальше.
Видно, что игроки хорошо подготовлены, владеют навыками игры в мини-футбол, применяют элементы обводки, все с боевым характером. Отрадно, когда есть такой турнир, который позволяет произвести контрольный срез качества игры, тренерам скорректировать программу подготовки, а у ребят есть мотивация совершенствоваться в будущем. Я слышал, что команды, не попавшие на игру, мечтают поучаствовать в турнире. А значит, турнир имеет успех, а удостоиться главного приза - кубка Главы – почетно», - рассказал Николай Трухин.
Николай Трухин отметил, что у ребят есть все шансы попасть в высшую лигу - в команду России по футболу. Ведь окружные соревнования часто посещает Президент федерации, главный тренер сборной России по футболу. Как раз сейчас в Северодвинске проходят такие соревнования среди юниоров по Северо-Западу.