Северная Двина сдвинулась с места

На Северной Двине начался ледоход. Так случается ежегодно, примерно в одно и тоже время.
В настоящее время голова ледохода проходит в районе города Красавино Вологодской области. Подвижки льда распространились до Котласа. В целом опасных и неблагоприятных явлений на реках области не зафиксировано.
Об этом на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщил начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области, генерал-майор внутренней службы Шахобиддин Ваккосов.
— На Северной Двине в черте Котласа наблюдаются подвижки льда, разводья, закраины, рост уровня воды, – рассказал он. – Полынья, которая идет от Котласского ЦБК, распространилась до Красноборска. Голова ледохода на реке Ваге развивается ниже деревни Усть-Пуя. Ниже по течению Ваги сохраняется ледостав, интенсивность подъема уровней составляет 30-45 сантиметров в сутки.
Как отметил начальник регионального МЧС, 19 апреля для мониторинга паводковой обстановки и принятия мер оперативного реагирования в Котлас направят оперативную группу Главного управления МЧС по Архангельской области.
— Группа будет сопровождать голову ледохода на всем протяжении Северной Двины, – пояснил Шахобиддин Ваккосов. - В поселок Дябрино Красноборского района сегодня отправится группа спасателей Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а для проведения превентивных взрывных работ в Красноборском и Холмогорском районах – группа специалистов центра гражданской защиты населения. Они тоже будут сопровождать голову ледохода совместно с оперативной группой главного управления.