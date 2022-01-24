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Александр Фролов: "Бессмертный полк - абсолютно честный проект"

В этом году 9 мая в столице Поморья акция Бессмертный полк пройдет в обычном формате. Много лет подряд самой многочисленной колонной, возглавляющей шествие, является Бессмертный экипаж Северных конвоев.

Идея формирования в составе Бессмертного полка особой колонны потомков участников легендарных Северных конвоев, возникла накануне празднования 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Тогда руководитель возрожденного в столице Поморья Клуба «Братство Северных конвоев» Сергей Терентьев решил организовать выставку, посвященную выпускникам Архангельского мореходного училища им. Воронина – участникам проводки караванов судов из стран союзников СССР по антигитлеровской коалиции. В процессе оформления выставки было решено изготовить не только 50 портретов советских моряков, но и столько же – зарубежных моряков: из Великобритании, США, Канады, Франции, Австралии. Поддержку проекту оказала Группа Аквилон и Виктор Павленко, который тогда представлял регион в Совете Федерации.

В следующем году колонна Бессмертного экипажа впервые прошла по улицам города воинской славы Архангельска. И ее появление вызвало большой отклик у горожан. В Клуб «Братство Северных конвоев» стали поступать многочисленные обращения, с просьбами помочь установить судьбы родственников, участвовавших в конвоях, изготовить портреты героев войны. Помощь в этом уже несколько лет оказывает Группа Аквилон и депутат областного Собрания Александр Фролов.

- Бессмертный полк - это абсолютно искренний, честный проект, это личная память людей. Эта акция проходит не только во всех уголках нашей страны, но и во многих странах во всем мире. Бессмертный полк нашей семьи - это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Иван Петрович Герасимов. Оба были участниками Северных конвоев. Поэтому мы ежегодно поддерживаем проект Бессмертный экипаж. И это не только изготовление штендеров, телевизионная трансляция и издание книг об истории Северных конвоев. Это и архивные поиски, установление судеб конкретных людей, героев войны. Пока жива память, наши герои не умерли. Это своего рода эстафета во времени: от детей к внукам, от внуков к правнукам, - рассказал Александр Фролов.

За прошедшие годы при поддержке Группы Аквилон было изготовлено более 1,5 тыс.  штендеров с портретами участников Великой Отечественной войны. В этом году для жителей округов Майская Горка и Ломоносовского изготовление портретов будет также оплачено Благотворительным фондом «Аквилон». Для того чтобы заказать штендер с портретом своего родственника - участника Великой Отечественной войны, необходимо приготовить фотографию, и до 1 мая, в будние дни с 10:00 до 16:00 обратиться по телефону +79815549527 (Ольга Шананина, помощник депутата). Штендеры будут выдаваться бесплатно, по мере готовности.

Два года, из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса акция Бессмертный полк проходила в он-лайн режиме. В таком же формате продолжал реализацию и проект Бессмертный экипаж. К группе в социальной сети присоединились множество людей из разных городов России – от Мурманска и Владивостока, из Белоруссии, Казахстана, Армении, Украины, а также из Великобритании, США, Австралии. Они разместили рассказы и фотографии о своих родственниках – участниках Северных конвоев. При поддержке Группы Аквилон было издано две книги: Светланы Ефремовой «Архангельск. 100 дней войны» и Георгия Гудим-Левковича «Дервиш – Братство Северных конвоев». Последняя в прошлом году была удостоена международной премии «Литературной газеты» имени А. Дельвига «За верность Слову и Отечеству».

Ежегодно Клуб «Братство Северных конвоев» связывается с клубом «Русский конвой», который объединяет потомков участников Битвы за Арктику в Великобритании и странах Британского содружества. Кроме того, поступают обращения от родных и близких участников конвоев из Англии и США с просьбой напечатать портреты их отцов и дедов и пронести их в составе Бессмертного экипажа.

В этом году 9 мая в составе Бессмертного полка вновь будет сформирована колонна Бессмертного экипажа. Традиционно, в ней примут участие члены Советов ветеранов Северного морского пароходства, тралового флота, Северного флота, курсанты Арктического морского института им. Воронина, Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ, юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса, на которых возложена почетная миссия – нести во главе колонны флаг Клуба «Братство Северных конвоев» и 12-метровый плакат с надписью «Бессмертный экипаж». Также к участию в колонне приглашаются ученики кадетских классов школ Архангельска.

К Бессмертному экипажу могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу.

Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, 9 мая на площади Профсоюзов состоится парад, а затем колонна Бессмертного полка двинется вдоль Троицкого проспекта к площади Мира, где акция завершится торжественной церемонией коленопреклонения у Вечного огня.

О месте и времени формирования колонны Бессмертного экипажа будет сообщено дополнительно. Информационную поддержку проекту оказывает городская газета «Архангельск – город воинской славы».

  

18 апрель 11:44 | : Будни

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