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Пятничный коронавирус зацепил в Поморье 113 человек

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 113.

 Госпитализировано 22 пациента с COVID-19.

Поправились после болезни 173 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
34 архангелогородца;
16 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
9 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
7 – в Вельском районе;
5 – в г. Котласе;
по 4 – в г. Мирном, Виноградовском округе, а также в Шенкурском, Мезенском и Няндомском районах;
по 3 – в Устьянском, Холмогорском и Котласском районах;
по 2 – в Верхнетоемском и Каргопольском округах, Коношском, Красноборском, Онежском и Приморском районах; 
1 – в Вилегодском округе.

 

16 апрель 15:28 | : Будни

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