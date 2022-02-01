Пятничный коронавирус зацепил в Поморье 113 человек

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 113.
Госпитализировано 22 пациента с COVID-19.
Поправились после болезни 173 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
34 архангелогородца;
16 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
9 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
7 – в Вельском районе;
5 – в г. Котласе;
по 4 – в г. Мирном, Виноградовском округе, а также в Шенкурском, Мезенском и Няндомском районах;
по 3 – в Устьянском, Холмогорском и Котласском районах;
по 2 – в Верхнетоемском и Каргопольском округах, Коношском, Красноборском, Онежском и Приморском районах;
1 – в Вилегодском округе.