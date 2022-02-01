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Преподаватели САФУ помолились заупокой великого земляка

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил заупокойную литию по Михаилу Васильевичу Ломоносову. День памяти нашего великого земляка отмечается ежегодно 15 апреля, именно в этот день ученый отошел в Вечность в 1765 году.

Богослужение состоялось в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье. Архипастырю сослужили городские клирики.

За богослужением молились представители профессорско-преподавательской корпорации Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова и общественного Ломоносовского фонда.

По окончании литии архипастырь обратился к участникам богослужения со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Дорогие друзья, братья и сестры!

Сердечно приветствую вас в этом святом храме в продолжающиеся дни Великого поста, Святой Четыредесятницы.

Ныне, в день памяти нашего великого земляка, ученого-энциклопедиста, просветителя Михаила Васильевича Ломоносова, мы, как и год назад, собрались для того, чтобы вознести общую молитву о его упокоении.

Церковная традиция поминовения усопших восходит к глубокой древности и имеет корни в Священном Писании и Предании Святой нашей Матери Церкви. Бесчисленные поколения христиан жили верой в то, что человек, преступив черту жизни и смерти, не уходит в небытие, не погружается в бессмысленный мрак, но продолжает быть. Мы, наследники христианской традиции, живущие в двадцать первом веке, как и наши предки, верим в то, что загробная участь людей зависит от того, совершается ли за усопшего теплая сердечная молитва на земле.

В светской среде принято говорить, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем, но Церковь свидетельствует, что человек жив вечно, и молитва о нем должна совершаться независимо от того, сколько лет назад он завершил земной путь. Известный русский библеист, богослов, исследователь и толкователь Священного Писания профессор Александр Павлович Лопухин писал, что «истина загробного и продолжающегося бытия людей основывается на признании истины бытия Бога, как живого и вечного». «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы», — читаем мы в Святом Евангелии и верим, что наши молитвы, возносимые об упокоении Михаила Васильевича Ломоносова, совершаются не всуе.

Вспоминая нашего великого земляка, не умолчим о том, что он не только гениальный ученый, но и адамант мировой христианской культуры. Гений Ломоносова сформирован в среде, пропитанной верой во Христа Спасителя. Яркий представитель европейской учености, он вырос в Православии и всю жизнь прославлял Господа Бога, дивно и премудро явившего Себя в этом мире. «Правда и вера суть две сестры родные, дочери одного Всевышнего родителя, никогда в распрю между собой прийти не могут», — писал Ломоносов. В наши дни, когда звучит мысль о несовместимости религиозного духа и научной мысли, мы должны помнить о примере Михаила Васильевича и многих других великих ученых христиан и воспитывать юношество в здравой традиции непротивопоставления веры разуму.

Сегодня, когда наша страна подвергается многим упрекам, и предпринимаются неблагородные попытки исключить нас из европейской интеллектуальной жизни, пример Михаила Васильевича да послужит нашему вдохновению. Его открытость миру сочеталась с высокой гражданской позицией и подлинной любовью к Родине, выражавшейся в многообразных трудах, направленных на благо Отечества и русского народа, на котором зиждилось величие Российской империи.

Завершая свое слово, хочу заверить вас в том, что Архангельская епархия готова поддержать все благие инициативы, которые могут послужить сохранению памяти о нашем великом земляке и принести пользу Русскому Северу. Сердечно благодарю членов Ломоносовского фонда и всех, кто полагает труды на научном и общественном поприщах, развивая нашу страну и приобщая молодежь к богатому историческому наследию.

Великодаровитый и Милосердный Господь Бог да упокоит приснопоминаемого раба Своего Михаила в селениях праведных, а нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаю крепости сил и мудрости духовной!

(по материалам Архангельской епархии)

 

16 апрель 09:13 | : Будни / Верую

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