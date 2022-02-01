От секса до политики. Архангелогородцы получают неудобные вопросы при приеме на работу

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел исследование и выяснил, какие вопросы на собеседовании россияне считают неудобными и кандидатам из какой сферы чаще всего задают такие вопросы.
Опрос проводился с 7 по 13 апреля среди 1680 жителей страны – в том числе и из Архангельской области. 68% респондентов считают, что неудобные вопросы, заданные на собеседовании, не повлияли на их трудоустройство.
Как сообщили 81% опрошенных, на собеседовании им задавали вопросы, вызывающие дискомфорт. Из них 84% респондентов работодатели подробно расспрашивали о семейном положении, планах на будущее, у 10% уточняли информацию о детях (возраст, планы, текущую ситуацию). 3% участников опроса отметили, что сталкивались с вопросами о политике, 1% пришлось отвечать на вопрос о сексуальной ориентации.
По данным исследования, самыми неудобными и неприемлемыми при приеме на работу участники опроса считают вопросы про политические взгляды – 15%, сексуальную ориентацию – 14%, планы уйти в декрет в ближайшее время – 12%. Также опрошенным не нравится отвечать на вопрос про знак зодиака – 9%, вопросы о недостатках и внешнем виде – по 5%, про семейное положение и выбор именно этого места работы – по 3%. При этом 14% респондентов не считают какие-либо вопросы на собеседовании неудобными.
Среди основных наиболее важных и играющих роль при приеме на работу вопросов на собеседовании участники опроса считают:
Чаще всего, по мнению респондентов, неудобные вопросы задают при приеме на работу в бухгалтерию и банки – 17%, сферу услуг – 13%, специалистам маркетинга – 10%, продаж и юридической сферы – по 5%, образования и науки – 3%. Реже всего подобные вопросы спрашивают у кандидатов при поисках сотрудников в сферу медицины – 3%, промышленности и ИТ – по 1%.