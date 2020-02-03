Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус поразил организмы еще 116 жителей Поморья и отпустил 292

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 116.

 Госпитализировано 30 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 292 челвека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
39 архангелогородцев;
19 северодвинцев (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
 по 7 новых случаев выявлено в Коношском, Мезенском и Шенкурском районах;
по 5 – в Плесецком округе, Онежском и Устьянском районах;
по 4 – в г. Мирном и Виноградовском округе;
 3 – в Каргопольском округе;
по 2 – в Верхнетоемском округе, Няндомском, Пинежском и Красноборском районах;
по 1 – в Ленском, Лешуконском и Холмогорском районах.

15 апрель 15:59 | : Будни

Главные новости


Прощай, артист! Многоликий Жириновский
Вся сила – в «Брате»! Алексей Балабанов как уникум импортозамещения

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (186)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20