Коронавирус поразил организмы еще 116 жителей Поморья и отпустил 292

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 116.
Госпитализировано 30 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 292 челвека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
39 архангелогородцев;
19 северодвинцев (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
по 7 новых случаев выявлено в Коношском, Мезенском и Шенкурском районах;
по 5 – в Плесецком округе, Онежском и Устьянском районах;
по 4 – в г. Мирном и Виноградовском округе;
3 – в Каргопольском округе;
по 2 – в Верхнетоемском округе, Няндомском, Пинежском и Красноборском районах;
по 1 – в Ленском, Лешуконском и Холмогорском районах.