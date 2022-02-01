Архангельский «Водник» распрощался с Николаем Яровичем

С знаменитым в прошлом хоккеистом, занимавшим пост главного тренера команды, а с приходом Ильяса Хандаева переместившемся на позицию старшего тренера, не продлен договор на следующий сезон.
Редакция пытается выяснить, сделано это в одностороннем порядке или по обоюдному согласию.
На позицию Яровича как главного помощника Хандаева переместился Юрий Погребной.
Напомним, при Яровиче-главном «Водник» дважды становился победителем международного турнира ExTe Cupen (2018, 2019), финалистом розыгрыша Кубка России (2019) и бронзовым призером чемпионата России (2020). В этом году команда завоевала «серебро» в Чемпионате России.