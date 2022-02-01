Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский «Водник» распрощался с Николаем Яровичем

С знаменитым в прошлом хоккеистом, занимавшим пост главного тренера команды, а с приходом Ильяса Хандаева переместившемся на позицию старшего тренера, не продлен договор на следующий сезон.

Редакция пытается выяснить, сделано это в одностороннем порядке или по обоюдному согласию.

На позицию Яровича как главного помощника Хандаева переместился Юрий Погребной.

Напомним, при Яровиче-главном «Водник» дважды становился победителем международного турнира ExTe Cupen (2018, 2019), финалистом розыгрыша Кубка России (2019) и бронзовым призером чемпионата России (2020). В этом году команда завоевала «серебро» в Чемпионате России.

15 апрель 12:49 | : Будни

Главные новости


Прощай, артист! Многоликий Жириновский
Вся сила – в «Брате»! Алексей Балабанов как уникум импортозамещения

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (186)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20