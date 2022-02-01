Коронавирус в Архангельской области: +118

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 118.
Госпитализировано 40 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 329 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
24 архангелогородца;
17 – жителей Шенкурского района;
по 13 новых случаев выявлено в Плесецком округе и Мезенском районе;
8 – в Вельском районе;
по 7 – в г. Северодвинске, а также в Красноборском и Холмогорском районах;
5 – в г. Мирном;
4 – в г. Котласе;
3 – в Пинежском районе;
по 2 – в Верхнетоемском округе, а также в Котласском, Лешуконском и Приморском районах;
по 1 – в г. Новодвинске и Виноградовском округе