Плюс 115, минус 293. Суточная статистика коронавируса в Поморье

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 115.
Госпитализировано 19 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 293 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
39 архангелогородцев;
по 8 новых случаев выявлено в Плесецком округе и Шенкурском районе;
по 7 – в г. Котласе и Вельском районе;
по 5 – в г. Мирном, а также в Устьянском и Приморском районах (один из заболевших – житель Соловецких островов);
по 4 – в Верхнетоемском округе и Пинежском районе;
по 3 – в г. Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА),
а также в Коношском, Холмогорском и Красноборском районах;
по 2 – в г. Коряжме, Котласском, Мезенском и Онежском районах;
по 1 – в Вилегодском, Каргопольском и Виноградовском округах.