В архангельскую исправительную колонию заехал имам Дамиров

Исправительную колонию № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) посетил имам Архангельской соборной мечети Рамиль-хазрат Дамиров. Это его первый визит в учреждения уголовно-исполнительной системы Поморья.
Духовным управлением мусульман Российской Федерации Рамиль-хазрат был назначен имамом в Архангельскую область менее года назад. Но в своем плотном графике нашел время и для тех, кто находится в местах лишения свободы. Особенно ценно, что посещение состоялось в благословенный для всех мусульман месяц рамадан.
Встречу с осужденными имам провел в читальном зале библиотеки. В колонии сегодня отбывают наказание семь человек, исповедующих Ислам. У них было немало вопросов к гостю, ведь это хорошая возможность пообщаться со священнослужителем Ислама на насущные темы.
Среди осужденных-мусульман ИК-1 некоторые практически не имеют глубоких знаний в Исламе, и имам-хатыб Архангельской соборной мечети постарался ответить на все вопросы присутствующих, каждому дав духовные напутствия. Во время встречи отбывающие наказание советовались с ним, как поступить в той или иной ситуации в условиях режимного учреждения. Особенно это важно в священный месяц рамадан, который накладывает на последователей Ислама ряд серьезных ограничений, и Рамиль-хазрат подсказал, как соблюдать их, оставаясь в рамках шариата и не нарушая режимных требований.
При беседе затронули важную тему радикальных течений, в которой особый акцент был сделан на несовместимости понятий насилия, терроризма, экстремизма с основными понятиями Ислама, проповедующего добро и свет.
В заключение своего визита в ИК-1 представитель духовенства прошелся по общежитиям, где проживают осужденные. Отбывающие наказание, исповедующие Ислам, рассказали, что у каждого имеются коврики для совершения молитвы и Коран. В отсутствии молельной комнаты в учреждении отбывающие наказание совершают намаз прямо в отрядах, и сотрудники колонии не препятствуют этому. Также осужденные-мусульмане показали имеющуюся духовную литературу и высказали желание в пополнении религиозной библиотеки новыми и нужными для чтения экземплярами. Рамиль-хазрат Дамиров сказал, что постарается для этого сделать все возможное.
В поездке представителя мусульманского духовенства сопровождал помощник начальника УФСИН России по Архангельской области по соблюдению прав верующих иерей Игорь Горбань. По его словам, подобные встречи станут традиционными, они посетят все учреждения, где находятся осужденные-мусульмане, и работа будет вестись на системной основе.