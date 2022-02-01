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Митрополит Корнилий и губернатор Цыбульский обсудил проблемы строительства главного храма Поморья

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретились в областном правительстве 12 апреля. Разговор посвятили вопросам сотрудничества Архангельской епархии и правительства Архангельской области.

Основным стало обсуждение хода строительства и подготовки к освящению главного храма региона — Михаило-Архангельского кафедрального собора. Главный архитектор строящегося храма Дмитрий Яскорский доложил главе региона и архипастырю о выполнении отделочных работ внутри здания. Дмитрий Станиславович ознакомил участников встречи с демонстрационными материалами и дал исчерпывающую информацию относительно производимых работ, а также перспектив деятельности на предстоящее время.

Обсуждались и вопросы изыскания возможностей для скорейшего завершения строительства главного храма Архангельской области.

Митрополит Корнилий и Александр Витальевич подчеркнули уникальность собора и его особую красоту. В частности, было отмечено, что созданные иконописцами росписи внутренних стен Михаило-Архангельского собора не только поражают своим высоким художественным уровнем, но и создают удивительную атмосферу, свойственную старинным русским соборам.

Губернатор Архангельской области и глава Архангельской митрополии подтвердили дальнейшее активное взаимодействие. Стороны договорились о совместной работе по созиданию кафедрального соборного храма, освятить который планирует в августе текущего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Участие во встрече приняли председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов.

Отметим, что сейчас в соборе продолжают работать мастера различных профилей. Начата укладка каменного пола центральной части верхнего храма. Укладке пола в двух боковых помещениях — в водосвятном зале и зале Голгофы — была завершена ранее. Смонтированы крупные паникадила. Выполнен значительный объем росписи сводов и столпов. В ближайшее время специалисты приступят к устройству внутренних перегородок, монтажу подвесных потолков в боковых пространствах и в помещениях притвора верхнего храма. Продолжатся отделочные работы на балконе хора четвертого этажа, там декоративной отделкой будут служить гипсовые элементы. Кроме того, продолжат трудиться художники.

 (по материалам Архангельской епархии)

13 апрель 09:14 | : Будни / Верую

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