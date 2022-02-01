Митрополит Корнилий и губернатор Цыбульский обсудил проблемы строительства главного храма Поморья

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретились в областном правительстве 12 апреля. Разговор посвятили вопросам сотрудничества Архангельской епархии и правительства Архангельской области.
Основным стало обсуждение хода строительства и подготовки к освящению главного храма региона — Михаило-Архангельского кафедрального собора. Главный архитектор строящегося храма Дмитрий Яскорский доложил главе региона и архипастырю о выполнении отделочных работ внутри здания. Дмитрий Станиславович ознакомил участников встречи с демонстрационными материалами и дал исчерпывающую информацию относительно производимых работ, а также перспектив деятельности на предстоящее время.
Обсуждались и вопросы изыскания возможностей для скорейшего завершения строительства главного храма Архангельской области.
Митрополит Корнилий и Александр Витальевич подчеркнули уникальность собора и его особую красоту. В частности, было отмечено, что созданные иконописцами росписи внутренних стен Михаило-Архангельского собора не только поражают своим высоким художественным уровнем, но и создают удивительную атмосферу, свойственную старинным русским соборам.
Губернатор Архангельской области и глава Архангельской митрополии подтвердили дальнейшее активное взаимодействие. Стороны договорились о совместной работе по созиданию кафедрального соборного храма, освятить который планирует в августе текущего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Участие во встрече приняли председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов.
Отметим, что сейчас в соборе продолжают работать мастера различных профилей. Начата укладка каменного пола центральной части верхнего храма. Укладке пола в двух боковых помещениях — в водосвятном зале и зале Голгофы — была завершена ранее. Смонтированы крупные паникадила. Выполнен значительный объем росписи сводов и столпов. В ближайшее время специалисты приступят к устройству внутренних перегородок, монтажу подвесных потолков в боковых пространствах и в помещениях притвора верхнего храма. Продолжатся отделочные работы на балконе хора четвертого этажа, там декоративной отделкой будут служить гипсовые элементы. Кроме того, продолжат трудиться художники.
(по материалам Архангельской епархии)