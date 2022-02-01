Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельске упала до 30 человек

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 107.
Госпитализировано 46 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 234 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
30 архангелогородцев;
10 жителей Шенкурского района;
по 7 новых случаев выявлено в Холмогорском и Коношском районах;
по 6 – в г. Котласе, а также в Красноборском и Мезенском районах;
по 5 – в Плесецком округе и Няндомском районе;
4 – в Пинежском районе;
3 – в Вилегодском округе;
по 2 – в Северодвинске и Мирном, а также в Каргопольском округе, Онежском, Приморском и Устьянском районах;
по 1 – в Коряжме и Новодвинске, а также в Виноградовском округе, Котласском, Ленском, Лешуконском районах.