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Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельске упала до 30 человек

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 107.

Госпитализировано 46 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 234 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
30 архангелогородцев;
10 жителей Шенкурского района;
по 7 новых случаев выявлено в Холмогорском и Коношском районах;
по 6 – в г. Котласе, а также в Красноборском и Мезенском районах;
по 5 – в Плесецком округе и Няндомском районе;
4 – в Пинежском районе;
3 – в Вилегодском округе;
по 2 – в Северодвинске и Мирном, а также в Каргопольском округе, Онежском, Приморском и Устьянском районах;
по 1 – в Коряжме и Новодвинске, а также в Виноградовском округе, Котласском, Ленском, Лешуконском районах. 

 

12 апрель 19:02 | : Будни

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