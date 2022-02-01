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Информационно-аналитический портал
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К юбилею Архангельской и Холмогорской епархии

Новый номер «Вестника Архангельской митрополии» вышел из печати.

«Всемирный русский народный собор: территория диалога» — статья о прошедшем в Архангельске общем собрании регионального отделения этой общественной организации.

Протоиерей Александр Абрамов посетил Архангельскую епархию. Известный священник пообщался со студентами Северного Арктического университета, о сути беседы расскажет материал «Нескучно о непростом».

Далее читайте небольшой экскурс в епархиальную историю, которая насчитывает уже 340 лет. Статья называется «Три века и сорок лет: хроника Архангельской епархии».

Продолжает номер публикация «Церковное зеркало эпохи» сотрудника Добролюбовской библиотеки Федора Агапитова. Автор рассказывает о том, как в Архангельске появилась первая церковная газета. «Она выходила на протяжении 30 лет, в ней как в зеркале отразились мировоззрение и идеология людей дореволюционной эпохи», — пишет Федор Агапитов.

Статья Анны Андреевой «Талантливый устроитель Холмогорской кафедры» посвящена личности архиепископа Афанасия (Любимова). «Владыка посвятил свою жизнь Русскому Северу, опираясь на веру и знания, позволившие внести ему важный вклад в развитие образования, науки, культуры, медицины и других направлений», — резюмирует автор.

Рубрику «Судьбы Архангельских икон» продолжает рассказ доктора искусствоведения Татьяны Кольцовой о главной святыне Сурского подворья в Архангельске — старинном образе Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». О том, как связана эта икона с именем святого Иоанна Кронштадтского, и где святыня находится сейчас читайте в статье «Прозревающая слепцов и спасающая от плена».

Завершается выпуск путевой заметкой Алексея Шептунова «На снегоходах с хоругвями». Участник необычного крестного хода в память о пострадавших за веру на архангельской земле поделился своими впечатлениями от поездки.

Информационно-издательский отдел Архангельской епархии призывает благочинных округов обеспечить доставку журнала на приходы. 

12 апрель 10:30 | : Будни / Верую

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