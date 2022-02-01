К юбилею Архангельской и Холмогорской епархии

Новый номер «Вестника Архангельской митрополии» вышел из печати.
«Всемирный русский народный собор: территория диалога» — статья о прошедшем в Архангельске общем собрании регионального отделения этой общественной организации.
Протоиерей Александр Абрамов посетил Архангельскую епархию. Известный священник пообщался со студентами Северного Арктического университета, о сути беседы расскажет материал «Нескучно о непростом».
Далее читайте небольшой экскурс в епархиальную историю, которая насчитывает уже 340 лет. Статья называется «Три века и сорок лет: хроника Архангельской епархии».
Продолжает номер публикация «Церковное зеркало эпохи» сотрудника Добролюбовской библиотеки Федора Агапитова. Автор рассказывает о том, как в Архангельске появилась первая церковная газета. «Она выходила на протяжении 30 лет, в ней как в зеркале отразились мировоззрение и идеология людей дореволюционной эпохи», — пишет Федор Агапитов.
Статья Анны Андреевой «Талантливый устроитель Холмогорской кафедры» посвящена личности архиепископа Афанасия (Любимова). «Владыка посвятил свою жизнь Русскому Северу, опираясь на веру и знания, позволившие внести ему важный вклад в развитие образования, науки, культуры, медицины и других направлений», — резюмирует автор.
Рубрику «Судьбы Архангельских икон» продолжает рассказ доктора искусствоведения Татьяны Кольцовой о главной святыне Сурского подворья в Архангельске — старинном образе Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». О том, как связана эта икона с именем святого Иоанна Кронштадтского, и где святыня находится сейчас читайте в статье «Прозревающая слепцов и спасающая от плена».
Завершается выпуск путевой заметкой Алексея Шептунова «На снегоходах с хоругвями». Участник необычного крестного хода в память о пострадавших за веру на архангельской земле поделился своими впечатлениями от поездки.
Информационно-издательский отдел Архангельской епархии призывает благочинных округов обеспечить доставку журнала на приходы.